Спасатели обнаружили тело второго погибшего горняка на шахте в Кузбассе

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Второго горняка, пропавшего при ЧП на шахте "Распадская-Коксовая" в Междуреченске Кемеровской области, обнаружили погибшим, сообщили в Распадской угольной компании.

"Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", – приводит сообщение РИА Новости.

Об обрушении горной породы на шахте стало известно 5 июля. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.

Из шахты на поверхность были выведены 188 человек. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку.

Два человека значились пропавшими. Позднее один из горняков был обнаружен мертвым.

