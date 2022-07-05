Спасатели обнаружили одного погибшего на шахте в Кузбассе

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Один из двух горняков, пропавших при ЧП на шахте "Распадская-Коксовая" в Междуреченске Кемеровской области, обнаружен мертвым, сообщает МЧС России.

Поиски второго пропавшего горняка продолжаются.

"Горноспасатели обнаружили одного горнорабочего без признаков жизни. Поисковые работы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе продолжаются", – сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Об обрушении горной породы на шахте "Распадская-Коксовая" стало известно в 16:07 (12:07 по московскому времени) 5 июля. В пресс-службе Распадской угольной компании, под управлением которой находится шахта, в качестве причины произошедшего назвали подземный толчок, зафиксированный в 5 километрах к северо-западу от Междуреченска.

Из шахты на поверхность были выведены 188 человек. В результате происшествия пострадали два человека. Прокуратура Кемеровской области организовала по факту ЧП проверку.