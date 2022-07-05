Пять реактивных снарядов упало на территорию Узбекистана

Фото: AP Photo/Umida Akhmedova

Министерство иностранных дел Узбекистана объявило о падении пяти реактивных снарядов на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации внешнеполитического ведомства страны, снаряды, предположительно, были выпущены со стороны Афганистана.

В МИД уведомили, что узбекские компетентные органы работают совместно с представителями Афганистана. Объединенная группа устанавливает причину падения боеприпасов.

Накануне в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что российские граждане не пострадали при беспорядках в Узбекистане. Столкновения протестующих и правоохранительных органов произошли в Каракалпакстане.