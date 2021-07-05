В Москве возбудили дело по факту смерти заразившегося COVID-19 в клинике пациента – СМИ

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителей "Европейской клиники" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что дело было открыто по причине ненадлежащего оказания медицинской помощи, повлекшей смерть пациента.

По версии следствия, сотрудники медицинского учреждения скрыли от онкобольного пациента факт заражения коронавирусом и выписали его под домашнее наблюдение. Позднее пациент скончался.

"По факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека", возбуждено уголовное дело", – сообщил источник.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом заражении детей коронавирусом в лагере в Туве. Были выявлены факты пребывания в детском лагере посторонних лиц и выхода детей за территорию лагеря, что категорически запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.