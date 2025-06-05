05 июня, 13:33Происшествия
Работа хостела на юго-востоке столицы приостановлена из-за санитарных нарушений
Фото: depositphotos/danilkorolev
Хостел на Новоостаповской улице закрыли на 80 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщается в пресс-службе столичного подразделения Роспотребнадзора.
Ведомство организовало расследование в отношении владелицы заведения Н. М. Седогиной в связи с регистрацией случаев инфекционных заболеваний у жителей хостела. В ходе проверки в заведении были обнаружены:
- неудовлетворительное состояние помещений хостела, в частности наличие сколов, трещин на полу и потолке, следы протечек и признаки поражения грибком на стенах;
- некачественная и несвоевременная уборка помещений;
- хранение дезинфицирующих и моющих средств в доступном для клиентов месте;
- риск образования плесени, поскольку сушка личных вещей постояльцев проходила в проходных коридорах и на лестничных площадках;
- совместное хранение чистого и грязного постельного белья для проживающих.
В результате решение о временном прекращении деятельности принял Лефортовский суд Москвы. Роспотребнадзор, в свою очередь, будет следить за соблюдением санитарных требований владелицей в дальнейшем.
Ранее Тверской суд Москвы приостановил работу итальянского ресторана Sartoria Lamberti в центре города на 60 суток из-за нарушений санитарных норм, выявленных Роспотребнадзором. Было обнаружено более 10 нарушений, включая отсутствие бактерицидного оборудования и хранение готовой продукции без указания срока годности.
До этого под временное закрытие подпадал ресторан "The Бык" на юго-востоке столицы. Решение о приостановке его работы было принято после изъятия из продажи 91,1 килограмма опасной для потребителей продукции.
В ходе внепланового инспекционного визита в заведении в том числе были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарных норм и технических регламентов, что послужило поводом для решения суда о закрытии заведения на 40 дней.