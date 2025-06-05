Работа хостела на юго-востоке столицы приостановлена из-за санитарных нарушений

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Хостел на Новоостаповской улице закрыли на 80 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщается в пресс-службе столичного подразделения Роспотребнадзора.

Ведомство организовало расследование в отношении владелицы заведения Н. М. Седогиной в связи с регистрацией случаев инфекционных заболеваний у жителей хостела. В ходе проверки в заведении были обнаружены:



неудовлетворительное состояние помещений хостела, в частности наличие сколов, трещин на полу и потолке, следы протечек и признаки поражения грибком на стенах;

некачественная и несвоевременная уборка помещений;

хранение дезинфицирующих и моющих средств в доступном для клиентов месте;

риск образования плесени, поскольку сушка личных вещей постояльцев проходила в проходных коридорах и на лестничных площадках;

совместное хранение чистого и грязного постельного белья для проживающих.

В результате решение о временном прекращении деятельности принял Лефортовский суд Москвы. Роспотребнадзор, в свою очередь, будет следить за соблюдением санитарных требований владелицей в дальнейшем.

Ранее Тверской суд Москвы приостановил работу итальянского ресторана Sartoria Lamberti в центре города на 60 суток из-за нарушений санитарных норм, выявленных Роспотребнадзором. Было обнаружено более 10 нарушений, включая отсутствие бактерицидного оборудования и хранение готовой продукции без указания срока годности.

До этого под временное закрытие подпадал ресторан "The Бык" на юго-востоке столицы. Решение о приостановке его работы было принято после изъятия из продажи 91,1 килограмма опасной для потребителей продукции.

В ходе внепланового инспекционного визита в заведении в том числе были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарных норм и технических регламентов, что послужило поводом для решения суда о закрытии заведения на 40 дней.