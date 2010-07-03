Очевидцы сообщили о запертом ребенке в машине в Восточном Бирюлеве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"От очевидцев поступила информация о том, что на улице Касимовской в машине долгое время закрыт ребенок. На место происшествия вызвали МЧС и скорую помощь", – говорится в сообщении.
Позднее поступила информация, что ребенка удалось спасти проходящим в момент ЧП людям, разбив стекло в автомобиле. К настоящему моменту его уже осматривают медики.
Похожий инцидент произошел 20 августа 2018 года. Ребенка в машине заперла его мать. Женщина ушла на собеседование и вернулась приблизительно через два часа. К этому времени мальчик уже скончался.
По действующему законодательству, детей до семи лет запрещено оставлять одних в автомобиле.
Ранее женщина оставила двоих детей в хостеле в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Обратно в хостел девушка так и не вернулась.
Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. У детей не было отклонений в развитии. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
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