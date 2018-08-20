Уголовное дело возбудили после гибели запертого в машине ребенка в Ступине

В подмосковном Ступине расследуют гибель пятилетнего ребенка, запертого в машине. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по области.

Инцидент произошел 20 августа. Ребенка в машине заперла его мать. Женщина ушла на собеседование и вернулась приблизительно через два часа. К этому времени мальчик уже скончался.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы. По действующему законодательству, детей до семи лет запрещено оставлять одних в автомобиле.