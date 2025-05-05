Осужденные по делу Arctic Sea пытались изменить приговор

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Осужденные по делу о захвате корабля Arctic Sea пытались изменить свой приговор под разными предлогами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел еще в конце июля 2009 года. Сухогруз вышел из Финляндии в Алжир, но в какой-то момент исчез. Его смогли обнаружить в середине августа того же года неподалеку от африканского Кабо-Верде.

Оказалось, что судно было захвачено группой граждан РФ, Эстонии и Латвии, а также лицом без гражданства. Экипаж захваченного судна был освобожден моряками Черноморского флота России.

В итоге по этому делу были осуждены 9 человек, включая уроженца Латвии Дмитрия Савинса, которого приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Но в 2011 году, выяснили журналисты, несколько из осужденных попытались изменить свой приговор.

Часть из захватчиков объяснила, что целью их операции был угон судна, а не завладение чужим имуществом – самим кораблем и грузом. Другие осужденные утверждали, что в их задачи не входило нападение на судно, а им нужно было лишь изолировать экипаж.

Защита другого "пирата" заявляла, что он не понимал точного смысла слова "пиратство", поэтому признал свою вину в злодеянии. Кроме того, участник нападения давал показания в условиях стресса и вообще был болен. В итоге суд изменил срок лишь одному осужденному.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке Госпогранслужбы страны задержала судно, которое шло под флагом одного из азиатских государств. По версии Киева, корабль погрузил пшеницу из порта Севастополя в конце 2024 года.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов расценил произошедшее как пиратство. Он добавлял, что российскую сторону не удивляет подобное поведение Украины. Политик также выразил сомнение в возможности заключить какие-либо договоренности с Украиной.

