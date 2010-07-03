Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с самолетом в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"

Семь человек пострадали при ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

"Двое пострадавших в результате возгорания самолета в аэропорту Шереметьево в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского Минздрава России. Еще двоих пассажиров в состоянии средней тяжести проконсультируют специалисты Минздрава", – цитирует министерство ТАСС. Там также добавили, что еще три человека получили амбулаторную помощь и отказались от госпитализации.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК, в результате происшествия один человек погиб.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

