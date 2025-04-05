Российская государственная библиотека вернется к работе 7 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российская государственная библиотеки имени Ленина вернется в привычный режим работы с понедельника, 7 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале "Директор Ленинки".

"Обнаружено тление на кровле корпуса А. Оповестили все службы. Штатно отработали эвакуацию читателей и сотрудников. Постращавших и потерь – нет", – говорится в сообщении.

В настоящее время учреждение закрыто. В здании организованы мероприятия по установлению причин задымления.

О возгорании стало известно вечером 5 апреля. В оперативные службы поступила информация о пожаре по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5. При этом по внешним признакам спасатели не выявили огонь. Они организовали проверку газодымозащитной службы при помощи тепловизоров.

Также огнеборцы установили подъемный механизм для анализа состояния кровли объекта. В результате там было зафиксировано тление.

Позднее пожарным удалось локализовать возгорание, а затем и ликвидировать его. Площадь огня составила два квадратных метра.

