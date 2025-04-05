"Коммерсант": с экс-губернатором Евгением Куйвашевым проводятся следственные действия

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Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела коррупционной направленности. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает "Коммерсант".

Как сообщают осведомленные источники, процессуальный статус Куйвашева пока не определен, но в ближайшее время может быть принято решение о мере пресечения. В настоящее время с ним проводятся следственные действия – сначала они проходили в Екатеринбурге, а теперь в Москве.

Силовые структуры на данный момент не давали никаких комментариев по этому поводу.

Ранее, 26 марта, указом Владимира Путина губернатор Оренбуржья Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. В свою очередь, Куйвашев был освобожден со своей должности.

При этом некоторые СМИ сообщали об отставке Куйвашева еще в феврале. В то же время в его администрации заявляли, что губернатор не планирует уходить в отставку в 2025 году, так как срок его полномочий истекает через два года.