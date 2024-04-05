Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

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Ракетную опасность объявили на территории Белгорода и Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области посоветовал гражданам, которые находятся на улице, спрятаться в укрытие или любое другое безопасное место. При этом тем, кто сейчас находится дома, Гладков порекомендовал не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Через несколько минут глава региона сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

В ночь на 5 апреля сигнал опасности атаки БПЛА был объявлен в Курской и Белгородской областях. Спустя более чем два часа власти регионов отменили их.

До этого силы ПВО уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в результате атаки была повреждена электроподстанция. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

