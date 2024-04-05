ВС России пресекли попытку террористической атаки в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ пресекли попытку террористической атаки в Ейском районе Краснодарского края, передает RT со ссылкой на главу района Романа Бублика.

По его словам, горожане опубликовали в соцсетях сообщения о вспышках в небе над Ейским районом.

"Вооруженные силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района", – отметил Бублик.

Он также добавил, что разрушения на территории отсутствуют, и напомнил, что публиковать видеоматериалы работы военных РФ недопустимо.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ за ночь и раннее утро 5 апреля сбили 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа ВСУ. Отмечается, что больше всего БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Ростовской области – 44 штуки. Также в небе над Краснодарским краем были сбиты 6 украинских дронов. Кроме того, атаки беспилотников ВСУ были пресечены в Саратовской, Курской и Белгородской областях, уточнили в оборонном ведомстве.

До этого российские военные уничтожили БПЛА в Энгельсе Саратовской области. Известно, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.