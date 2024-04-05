Взрывы прогремели в Одесской области – РИА Новости

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прозвучали в Одесской области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"На Одесчине были слышны взрывы", – указано в сообщении.

В Одесской области, а также в нескольких других регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове дважды за вечер 4 апреля прозвучали серии взрывов. В регионе тогда также действовала воздушная тревога.

До этого в украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что после российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины, компания утратила 80% генерирующих мощностей. Там назвали ситуацию "крайне сложной" и сообщили о серьезных повреждениях на пяти из шести ТЭС.