Неосторожное обращение с электроприборами вызвало пожар в бытовке в Вороновском

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На стройке инфекционной больницы в ТиНАО произошел пожар. Возгорание случилось в палатках, передает ТАСС.

"Произошло возгорание трех палаток на площади 90 квадратных метров. Пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

Известно, что в результате происшествия погиб один человек.

Сообщается, что причиной пожара на территории строительного городка в Вороновском поселении стало неосторожное обращение с бытовыми приборами. Территория стройки больницы пожаром затронута не была.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении основных работ по строительству инфекционного центра. По его словам специалисты начали приступать к отделке медкорпусов учреждения.

Впервые о строительстве больницы в ТиНАО градоначальник рассказал 10 марта. Она возводится в поселении Вороновском рядом с деревней Голохвастово.

Медучреждение будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов. К работам по их возведению приступили 19 марта. Рядом с комплексом также будет возведено общежитие для врачей на 2 тысячи мест.