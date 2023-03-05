Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тысячам

Фото: ТАСС/EPA/ERDEM SAHIN

Количество жертв в результате серии мощных землетрясений в Турции приблизилось к 46 тысячам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД республики Сулеймана Сойлу.

Так, по последним данным, число погибших от землетрясений составило 45 968. Из них 4 276 – граждане Сирии, как отметил Сойлу.

Министр добавил, что с момента первого землетрясения в Турции произошло более 13 тысяч повторных толчков. По его словам, всего в республике обрушилось 26,3 тысячи зданий. Практически на всех местах обрушения были проведены поисково-спасательные операции.

Серия землетрясений произошла на юго-востоке Турции 6 февраля. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее самым сильным стихийным бедствием в государстве с 1939 года.

Власти Турции заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые дома будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".

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