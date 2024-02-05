Четвертый беспилотник ВСУ был сбит над Брянской областью

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили четвертый за несколько часов украинский БПЛА самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку была пресечена 5 февраля около 00:30 по Москве.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в результате уничтожения украинских дронов в регионе никто не пострадал.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" – написал глава области.

Вечером 4 февраля российские системы противовоздушной обороны уничтожили в общей сумме три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что трое мирных жителей города пострадали в результате обстрела со стороны Украины и атаки беспилотника. Помимо этого, в результате украинских атак повреждения получил местный детский сад.

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