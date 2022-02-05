Полицейские проводят проверку после сообщений о минировании школ в центре столицы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сотрудники столичной полиции проводят проверку после сообщений о минировании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ряд школ, расположенных в центре Москвы, накануне получили электронные письма с сообщением об угрозе взрыва. Неизвестные требовали перевести на их счет деньги", – сказал собеседник агентства, добавив, что после обследования зданий учебных заведений взрывчатки и взрывоопасных предметов не обнаружили.

Отмечается, что по данным фактам столичная полиция проводит проверку, а также разыскиваются лица, разославшие сообщения.

Ранее мэрия Хабаровска получила сообщение о минировании всех школ города. Как рассказали в мэрии, письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации. После этого эвакуировали детей из всех 70 учреждений.

До этого сообщения о минировании учебных заведений получили власти Анадыря. Из зданий были немедленно эвакуированы ученики и сотрудники. После этого помещения и территории учебных заведений тщательно проверили сотрудники спецслужб.

