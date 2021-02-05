Движение на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда ограничено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно.

На пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда произошла авария. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"ДТП произошло на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда", – говорится в сообщении.

Как уточняется, движение транспорта в сторону центра осуществляется только по одному ряду.

Кроме того, в Дептрансе сообщили, что съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский проезд перекрыт сотрудниками МЧС. По предварительным данным, там произошло возгорание гаражей.

Ранее грузовой фургон опрокинулся на МКАД. Инцидент произошел в районе съезда на Рублево-Успенское шоссе в направлении области. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.