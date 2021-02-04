Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой фургон опрокинулся на съезде с внутренней стороны МКАД, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе съезда на Рублево-Успенское шоссе в направлении области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Съезд в область временно перекрыт. Обстоятельства ДТП уточняются.

В ночь с 3 на 4 февраля крупная авария с участием грузовых автомобилей произошла на МКАД в районе улицы Павла Фитина. Машины столкнулись на внешней стороне 38-го километра дороги, в результате пострадал один человек.