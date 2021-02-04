ДТП с участием грузовиков произошло на МКАД в районе улицы Павла Фитина

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП с участием грузовых автомобилей случилось на МКАД в районе улицы Павла Фитина. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Известно, что авария случилась на внешней стороне 38-го километра дороги.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. О его состоянии информации нет.

В Telegram-канале Дептранса уточняется, что движение в районе аварии осуществляется по правой полосе.

Ранее ДТП произошло на МКАД в районе Метрогородок. Сообщалось, что на внутренней стороне 98-го километра дороги грузовик наехал на дорожное ограждение.