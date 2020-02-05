Число жертв схода лавины на востоке Турции увеличилось до 26

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Возросло число погибших в результате схода лавины в Турции. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на данные Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны.

Отмечается, что жертвами природного явления стали 26 человек. Ранее сообщалось о 23 погибших в результате схода лавины.

Трагедия случилась накануне, 4 февраля, на трассе Ван – Бахчисарай. Снежный оползень обрушился на пассажирский автобус и снес его с дороги. В результате транспортное средство рухнуло с 40-метровой высоты. На месте скончались 4 человека, позднее число жертв постоянно увеличивалось.

Также накануне лавина сошла на трассу Мцхета – Степацминда – Ларс в Грузии. Поток снега сбил с проезжей части автомобиль с тремя людьми, россиянка, находящаяся в салоне, погибла.