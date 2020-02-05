Число жертв схода лавины на востоке Турции возросло до 23

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Число погибших в результате схода лавины на востоке Турции увеличилось до 23. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть погибшие и среди спасателей, и среди добровольцев. Погибли восемь жандармов, трое охранников, трое пожарных и девять гражданских лиц, которые помогали в спасательной операции, всего 23 человека", – заявил губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез.

Трагедия произошла накануне, 4 февраля. Лавина обрушилась на пассажирский микроавтобус и снесла его с дороги. Машина упала с высоты 40 метров. В результате на месте сразу погибли 4 человека.

Ранее сообщалось, что из-за схода лавины в Грузии погибла гражданка России. Инцидент произошел на трассе Мцхета – Степацминда – Ларс. Снежный оползень сошел на дорогу и сбил с проезжей части машину с тремя людьми.

