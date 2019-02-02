Лыжник погиб при сходе лавины во Франции

Один человек погиб, двое пострадали при сходе лавины в департаменте Савойя на юго- востоке Франции. Об этом сообщает AFP.

Сход лавины произошел около 15:00 по местному времени (17:00 по Москве). Лавина сошла на высоте 2300 метров. Снег накрыл 12 лыжников. Сотрудники горной жандармерии оперативно прибыли на место ЧП и приступили к поисково-спасательной операции.

2 февраля в семи департаментах Франции, в том числе Савойе, ввели предпоследний уровень погодной опасности. В регионе бушуют снегопады, образовался гололед. Особенно сложная ситуация сложилась в предгорье Альп.

Также из-за погоды в Савойе около 600 автомобилистов, которые пытались добраться до горнолыжных курортов, оказались заблокированы и остались на ночь во временных приютах – спортивных залах школ, мэрии. План срочного размещения введен по распоряжению местных властей. Префектура Савойи призвала лыжников проявлять осторожность.

20 января при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах пострадали 25 человек.