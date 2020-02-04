Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

04 февраля, 23:19

Лавина обрушилась на микроавтобус в Турции, 4 человека погибли

происшествия за рубежом

Фото: depositphotos/kamchatka

Лавина обрушилась на пассажирский микроавтобус в провинции Ван на востоке Турции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление губернатора региона Мехмета Эмина Бильмеза.

Известно, что в результате происшествия погибли 4 человека. Еще 5 пострадавших получили различные ранения.

"Спасателям удалось добраться до микроавтобуса. Пять человек живы, они отправлены в больницу. Четыре человека погибли", – известил губернатор.

Отмечается, что происшествие случилось на трассе Ван – Бахчисарай в 17:00 по московскому времени. Когда с горы сошла лавина, она частично накрыла работавшую снегоуборочную машину. Кроме того, с дороги был снесен микроавтобус. Он упал с обрыва в 40 метров.

"Водитель снегоуборочной машины успел выпрыгнуть из кабины. Он и вызвал спасательные службы, – уточнил Бильмез.

По предварительной информации, под завалом могут оставаться 4 человека. Сейчас на месте продолжаются спасательные работы.

Ранее россиянка погибла при сходе лавины в Грузии. Из-за снежного оползня ее автомобиль упал в ущелье.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика