Лавина обрушилась на микроавтобус в Турции, 4 человека погибли

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Лавина обрушилась на пассажирский микроавтобус в провинции Ван на востоке Турции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление губернатора региона Мехмета Эмина Бильмеза.

Известно, что в результате происшествия погибли 4 человека. Еще 5 пострадавших получили различные ранения.

"Спасателям удалось добраться до микроавтобуса. Пять человек живы, они отправлены в больницу. Четыре человека погибли", – известил губернатор.

Отмечается, что происшествие случилось на трассе Ван – Бахчисарай в 17:00 по московскому времени. Когда с горы сошла лавина, она частично накрыла работавшую снегоуборочную машину. Кроме того, с дороги был снесен микроавтобус. Он упал с обрыва в 40 метров.

"Водитель снегоуборочной машины успел выпрыгнуть из кабины. Он и вызвал спасательные службы, – уточнил Бильмез.

По предварительной информации, под завалом могут оставаться 4 человека. Сейчас на месте продолжаются спасательные работы.

Ранее россиянка погибла при сходе лавины в Грузии. Из-за снежного оползня ее автомобиль упал в ущелье.