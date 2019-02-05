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05 февраля, 19:08

В Москве после угрозы взрывов проверяют 119 объектов

происшествия

05 февраля, 19:08

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Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Порядка 119 зданий проверяют столичные полицейские после волны сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что сообщения о взрывчатке, заложенной на территории разных объектов города, привели к эвакуации более 30 тысяч человек.

Из всех якобы заминированных объектов в Москве и Центральном федеральном округе, включая Подмосковье, уже проверены 84. Пока угрозы нигде не подтвердились.

Всего проверки затронули более 200 зданий в ЦФО. Бомбы 5 февраля искали в школах, торговых центрах и других учреждениях. Полицейским пришлось эвакуировать свыше 50 тысяч человек.

По предварительной информации, анонимные сообщения об угрозе взрыва в столичных зданиях поступали с территории Украины.

Появились сведения о том, что неизвестные отправили по электронной почте послание, что в гостиничном комплексе, трех школах и торговом центре в разных районах столицы якобы заложена взрывчатка.

Позже источники в правоохранительных органах уточнили, что сообщения об угрозе взрыва поступали по электронной почте рассылкой, причем все они содержали примерно одинаковый текст.

Более 200 звонков о "минировании" поступило на телефоны экстренных службы

происшествия

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