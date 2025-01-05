Тело третьего погибшего найдено после пожара в доме в Кировской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Тело третьего погибшего обнаружено при разборе завалов сгоревшего дома в поселке Кильмезь Кировской области, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

О возгорании в одноэтажном деревянном доме стало известно 5 января. Тогда сообщалось о двух погибших. Также спасатели эвакуировали троих человек.

Открытое горение ликвидировали 46 огнеборцев и 14 единиц техники на площади 480 квадратных метров. Также на место происшествия прибыли эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС РФ.

Ранее в Амурске Хабаровского края сгорели пять автомобилей из-за пожара в автосервисе. Возгорание на площади 600 "квадратов" произошло в здании на улице Пионерской. Для тушения огня привлекли 12 сотрудников и две единицы техники. В результате инцидента пострадавших нет.