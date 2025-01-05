Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 15

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии увеличилось до 15, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в соцсети "ВКонтакте".

По словам Охлопкова, врачи оказали помощь 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова и Орловской области, которые ехали в этом автобусе.

Коллеги из других регионов готовы часть тяжелых больных взять на себя, а Санкт-Петербург выразил готовность направить запас крови и плазмы, добавил министр.

Туристический автобус перевернулся в Питкярантском районе Карелии 5 января. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся. На момент аварии в салоне автобуса были 43 пассажира и два водителя.

Как рассказывал Охлопков, десять пострадавших доставили в Питкярантскую ЦРБ. Двое находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Еще четверым оказали помощь в Сортавальской ЦРБ, двух из них госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.