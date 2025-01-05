05 января, 15:45Происшествия
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14 человек
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 14 человек, рассказал министр здравоохранения региона Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.
"Медики оказывают помощь 14 пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом возле поселка Ляскеля. Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое – в тяжелом состоянии в реанимации", – поделился глава регионального Минздрава.
Также, по его словам, еще четверым пострадавшим была оказана помощь в Сортавальской ЦРБ, двое из них госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Туристический автобус перевернулся в Карелии в Питкярантском районе 5 января. Водитель не справился с управлением и допустил съезд автобуса в кювет с последующим опрокидыванием. На момент аварии в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя.
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