Около 40 автомобилей попали в ДТП из-за метели в Казахстане

Фото: телеграм-канал "112 KZ"

Около 40 автомобилей попали в ДТП из-за метели на трассе Астана – Щучинск на севере Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Авария произошла в пятницу, 3 января, около 13:30. Метель привела к ограничению видимости, из-за чего, по предварительной информации, и столкнулись машины. При этом данные о погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступали, уточнили в ведомстве.

На фоне резкого ухудшения погодных условий было принято решение закрыть дороги по двум основным направлениям в Карагандинской области в центре Казахстана. Речь идет о трассах Караганда – Астана и Караганда – Павлодар. Кроме того, непростая ситуация сложилась на автодороге республиканского значения Алма-Ата – Екатеринбург, которая относится к числу ключевых магистралей России и ежедневно принимает свыше 10 тысяч транспортных средств.

В частности, в связи с закрытием дорог на терминале у города Темиртау в Карагандинской области скопилось почти 800 автомобилей. По словам полицейских, в ближайшее время для них будет организованно сопровождение, с которым водители доберутся до границы Акмолинской области.

Ранее рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся в Тюменской области. В машине находились водитель и четыре пассажира. Ранения получили двое мужчин-близнецов, женщины и водитель транспортного средства. Все пострадавшие получили ушибы, у одной из женщин есть травма глаза, у водителя – травма плеча.