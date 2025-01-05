Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 7

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число пострадавших в результате аварии с участием туристического автобуса в районе поселка Ляскеля в Питкярантском округе Карелии увеличилось до семи. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС РФ.

Как уточнила пресс-служба МВД по Карелии, среди получивших травмы присутствуют четыре ребенка. При этом в автобусе находились два водителя и 42 пассажира.

"Сегодня в 11:15 мск вблизи поселка Ляскеля на 301-м километре автодороги А-121 "Сортавала" совершено ДТП. По предварительным данным, водитель туристического автобуса Yutong, направлявшегося по маршруту Кондопога – Рускеала, не справился с управлением на повороте и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, глава Минздрава республики Михаил Охлопков отметил в своем телеграм-канале, что пострадавшие получили переломы конечностей и травму грудной клетки. По его информации, в салоне автобуса были жители Москвы, Белгорода, Курса и Воронежа.

Глава ведомства добавил, что вертолет карельского территориального центра медицины катастроф с бригадой специалистов готовится к вылету за пострадавшими.

Туристический автобус перевернулся в Карелии 5 января. Четверых пострадавших уже эвакуировали в Сортавалу, еще двоих доставили в Питкярантскую ЦРБ.

Ранее автобус с туристами попал в аварию в Таиланде, в результате чего 27 россиян получили травмы. Инцидент произошел на трассе по пути в город Паттайя. Водитель автобуса не справился с управлением перед пунктом оплаты на въезде на платный участок дороги и влетел в ограждение. Всего транспортное средство перевозило 37 пассажиров.

