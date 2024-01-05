Воздушная тревога объявлена в Севастополе

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В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, тревогу запустили в 11:18. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт военные используют табельные средства маскировки. Для этого они пустили дым.

Жителям рекомендуется на время тревоги проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.

Кроме того, временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом говорится в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. При этом причины не называются.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один дрон над территорией Краснодарского края. Очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ была пресечена в ночь на 5 января.

Вечером 4 января в Севастополе была объявлена воздушная тревога. По словам Развожаева, ВС РФ отражали атаку украинских войск. В частности, системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

Через некоторое время в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Черного моря.