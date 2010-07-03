Восемь квартир дома под Белгородом получили повреждения при взрыве газа

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При взрыве газа в доме в Белгородской области различные повреждения получили 8 из 12 квартир, сообщает РИА Новости.

С места происшествия уже вывезли 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южной в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.

В результате ЧП погиб один человек. Еще шестеро пострадали. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко взял ситуацию со взрывом дома на личный контроль. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

По предварительной информации, в доме прописаны 24 человека. 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка.

Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево. Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.

