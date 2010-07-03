Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

08:40

Восемь квартир дома под Белгородом получили повреждения при взрыве газа

происшествия

Фото: соцсети

При взрыве газа в доме в Белгородской области различные повреждения получили 8 из 12 квартир, сообщает РИА Новости.

С места происшествия уже вывезли 60 кубометров обломков здания и 80 кубометров строительного мусора.

Взрыв произошел в четырехэтажном доме на улице Южной в поселке Яковлево. Стены дома с четвертого по первый этажи обрушились.

В результате ЧП погиб один человек. Еще шестеро пострадали. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко взял ситуацию со взрывом дома на личный контроль. Он подчеркнул, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.

По предварительной информации, в доме прописаны 24 человека. 18 жителей оперативно эвакуировали. Их должны были разместить в круглогодичном лагере "Прометей", находящемся недалеко от поселка.

Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело после взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в поселке Яковлево. Дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Белгородской области

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика