Неизвестный сообщил о минировании здания ЦДМ на Лубянке

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Полиция проверяет информацию о якобы заложенной взрывчатке в Центральном детском магазине на Лубянке. К месту направлены городские службы и кинолог.

О минировании здания в Театральном проезде, дом № 5/1 сообщил неизвестный, передает Агентство "Москва".

Проводится эвакуация, из здания выведены больше 600 человек.

Ранее в аэропорту Домодедово мужчина отказался проходить досмотр, заявив, что у него в сумке взрывное устройство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.