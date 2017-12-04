Полиция начала проверку из-за сообщения о взрывном устройстве в Домодедово

4 декабря, 04:41
Фото: портал Москва 24/Роман Васильев
В транспортной полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента в аэропорту Домодедово, где мужчина отказался проходить досмотр и заявил, что у него в сумке взрывное устройство.
Руководитель пресс-службы управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу Елена Бабанова заявила, что сейчас полицейские проводят проверку. После ее завершения правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела.
Бабанова также сообщила, что инцидент в аэропорту Домодедово произошел в 22:15 по московскому времени. Тогда один из пассажиров отказался проходить досмотр и сообщил, что у него в сумке находится бомба. Однако личный досмотр на наличие запрещенных к перевозке предметов не подтвердил заявление мужчины, сообщает РИА Новости.
В МВД уточнили, что из-за инцидента один из выходов аэропорта был перекрыт, выполнение рейсов и обслуживание пассажиров проходило в штатном режиме.
Напомним, в сентябре этого года по всей стране прошли эвакуации граждан из-за ложных звонков о заминировании. Проверке на наличие бомб подверглись более 50 объектов, в том числе, в Москве. Тогда в МВД оценили ущерб от эвакуации граждан в 300 миллионов рублей, без учета суммы недополученной прибыли предпринимателей.
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