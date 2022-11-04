Власти Севастополя заявили, что найденные мертвые дельфины были не из дельфинария

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Найденные в бухте Севастополя два мертвых дельфина не из дельфинария Flipper, директор которого выбросил четырех млекопитающих в море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

"Это не "наши" дельфины… Судя по их состоянию, они находятся там не первый день", – сообщили в пресс-службе губернатора.

В пятницу утром в Севастополе были обнаружены два мертвых дельфина. Полицейские выдвинулась на место происшествия с целью установления принадлежности обнаруженных трупов дельфинов к дельфинарию Flipper.

Информация о выброшенных в районе Севастополя дельфинах появилась в Сети в среду, 2 ноября. Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в море выпустили четырех животных.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Выяснилось, что дельфинов выбросил местный индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.



Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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