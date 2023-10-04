Турецкая полиция установила личность виновника взрыва около здания МВД в Анкаре

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

МВД Турции установило личность террориста, устроившего взрыв около здания ведомства в Анкаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление турецкого министерства.

Результаты проведенных экспертиз показали, что совершившим самоубийство около здания являлся член сепаратисткой организации запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Озкан Шахин.

Два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре 1 октября. Один из террористов совершил самоубийство, другой был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.

После произошедшего Воздушно-космические силы (ВКС) Турции нанесли удары по объектам РПК в Северном Ираке. На территориях ликвидированных объектов находились члены РПК, которые обладали в ней командными полномочиями.



На месте теракта в Анкаре обнаружили десять килограммов взрывчатки