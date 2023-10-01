Турция нанесла удары по объектам РПК на севере Ирака после теракта в Анкаре

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Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) (запрещена в Турции) в Северном Ираке. Об этом сказано в сообщении Минобороны Турции в соцсети X (Twitter).

Операция была проведена 1 октября в 21:00.

"Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Уничтожено 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады", – отметили в Минобороны Турции.

Также в ведомстве сообщили, что на территории ликвидированных объектов находились члены РПК, которые обладали в ней командными полномочиями.

Ранее ответственность за попытку теракта в центре Анкары взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

В воскресенье два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре в 09:30 утра по московскому времени. Террористы приехали на легком коммерческом автомобиле к воротам ГУ безопасности МВД и привели в действие взрывное устройство.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в результате взрыва один террорист подорвался, а другой был нейтрализован.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту попытку теракта "последними вздохами террористов" в отношении страны.

Террорист подорвал себя у здания МВД Турции