01 октября, 23:44В мире
Турция нанесла удары по объектам РПК на севере Ирака после теракта в Анкаре
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) (запрещена в Турции) в Северном Ираке. Об этом сказано в сообщении Минобороны Турции в соцсети X (Twitter).
Операция была проведена 1 октября в 21:00.
"Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака. Уничтожено 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады", – отметили в Минобороны Турции.
Также в ведомстве сообщили, что на территории ликвидированных объектов находились члены РПК, которые обладали в ней командными полномочиями.
Ранее ответственность за попытку теракта в центре Анкары взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).
В воскресенье два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре в 09:30 утра по московскому времени. Террористы приехали на легком коммерческом автомобиле к воротам ГУ безопасности МВД и привели в действие взрывное устройство.
Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в результате взрыва один террорист подорвался, а другой был нейтрализован.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту попытку теракта "последними вздохами террористов" в отношении страны.
Террорист подорвал себя у здания МВД Турции
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