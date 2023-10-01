Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

Два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Отмечается, что инцидент произошел около 09:30 по московскому времени. Террористы приехали на легком коммерческом автомобиле к воротам ГУ безопасности МВД и привели в действие взрывное устройство.

В сообщении говорится, что один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения во время перестрелки.

Ранее взрыв произошел в мечети в пакистанском городе Хангу, который расположен в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Уточнялось, что при инциденте не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали.

До этого взрыв прогремел в общественной бане южнокорейского города Пусан. В результате случившего пострадал 21 человек.

Более 50 человек погибли в результате взрывов в двух мечетях Пакистана