Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию по всей стране

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Силы безопасности Турции начали крупномасштабную антитеррористическую операцию на всей территории страны. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"По состоянию на 08:30 (совпадает с московском временем. – Прим. ред.) по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности", – сообщил глава ведомства.

По его словам, операция проходит под кодовым названием "Герои". В рамках мероприятий сотрудники спецслужб задержали 12 членов террористических организаций в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне. Кроме того, порядка 55 террористов задержали в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.

В воскресенье, 1 октября, два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре. По данным главы МВД Турции Али Ерликая, один из террористов покончил жизнь самоубийством, другой был нейтрализован. В результате перестрелки пострадали двое полицейских.

Немногим позже ответственность за попытку совершить теракт в центре Анкары взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

В этот же день в Минобороны Турции заявили о нанесении удара Военно-воздушными силами страны по объектам РПК в Северном Ираке. Авиаудары нанесли по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара. Всего военные силы Турции ликвидировали 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады.

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