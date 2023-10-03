Более 900 человек задержали в результате контртеррористической операции в Турции

Фото: ТАСС/АР/Ali Unal

В Турции задержали более 900 человек по подозрению в причастности к терроризму в рамках антитеррористической операции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, передает ТАСС.

"В рамках операции "Герои", которая проходит в 64 провинциях, задержаны 928 человек, конфисковано 744 единицы незарегистрированного оружия", – сказано в сообщении главы турецкого МВД.

Утром 3 октября в Турции начали крупномасштабную антитеррористическую операцию, в которой принимали участие 13 440 сотрудников служб безопасности. В рамках мероприятий задержали 12 членов террористических организаций и еще порядка 55 террористов.

В воскресенье, 1 октября, два террориста устроили взрыв у въезда в здание МВД в Анкаре. По данным главы МВД Турции Али Ерликая, один из террористов покончил жизнь самоубийством, другой был нейтрализован. В результате перестрелки пострадали двое полицейских.

Немногим позже ответственность за попытку совершить теракт в центре Анкары взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).

В этот же день в Минобороны Турции заявили о нанесении удара Военно-воздушными силами страны по объектам РПК в Северном Ираке. Авиаудары нанесли по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара. Всего военные силы Турции ликвидировали 20 целей, в том числе укрытия, пещеры, склады.

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