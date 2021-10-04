В районе Косинской эстакады на МКАД перекрыли четыре полосы из-за ДТП

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На внешней стороне восьмого километра МКАД перекрыли четыре полосы движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На внешней стороне 8-го километра МКАД в районе Косинской эстакады произошла авария. <...> Для движения свободна только одна полоса из пяти. Движение сильно затруднено", – говорится в сообщении Дептранса Москвы в телеграм-канале.

Уточняется, что через несколько минут после аварии в участников ДТП въехал еще один автомобиль. На месте работают оперативные службы. Автомобилистам рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Авария с участием четырех автомобилей произошла в ночь на понедельник, 4 октября. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали.

Ранее сообщалось, что на 69-м километре внешней стороны МКАД после развязки с Рублево-Успенским шоссе столкнулись три автомобиля.

До этого на внутренней стороне 11-го километра МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями, один из них впоследствии загорелся.