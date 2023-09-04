ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Брянской области

Фото: ТАСС/Александр Река

ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он отметил, что никто не пострадал в результате обстрела со стороны ВСУ. Однако, по его словам, были частично повреждены административное здание и хозпостройка, а также нарушено энергоснабжение.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что более 10 человек, в том числе шестилетний ребенок, получили ранения из-за обстрела центрального района Донецка со стороны ВСУ. Уже в больнице девочка скончалась.

По информации представительства ДНР, украинские военные нанесли удар по ТРЦ "Донецк-Сити" и Шахтерской площади с помощью 15 ракет реактивной системы залпового огня (РЗСО). Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин уточнил, что из-за обстрела были повреждены хозяйственные помещения.

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