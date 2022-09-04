Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан туристов увеличилось до 6

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Число туристов, погибших при восхождении на Ключевской вулкан, увеличилось до шести. Об этом со ссылкой на медицинские службы сообщает ТАСС.

Уточняется, что скончался еще один человек, который ранее находился без сознания.

ЧП произошло накануне. Несколько туристов сорвались и упали в пропасть на высоте 4 158 метров, а один из гидов сломал ногу.

Всего в составе группы было два гида и 10 туристов из разных регионов России – Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области.

На место происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф с региональными спасателями на борту. Им предстоит эвакуировать пострадавших.

Как уточняет пресс-служба правительства Камчатского края, после эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших.

Ранее сообщалось, что 73-летний турист погиб во время осмотра старинного замка Прейсиш-Эйлау в Калининградской области. Пенсионер, находясь внутри здания, оступился и упал в цокольное помещение.