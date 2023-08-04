Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Запорожской области задержали гражданина Украины, планировавшего теракт против сотрудника администрации региона, сообщили в местном управлении ФСБ РФ.

Он планировал атаку с применением самодельного взрывного устройства. Злоумышленника задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области совместно с сотрудниками регионального главка МВД.

4 августа также сообщалось, что сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Татарстан задержали в Казани 29-летнего сторонника националистической идеологии, подозреваемого в причастности к подготовке террористических актов на инфраструктурных объектах.

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Мужчина дал признательные показания.

Кроме того, российские спецслужбы пресекли в Херсонской области преступную деятельность группы пособников ВСУ, передававших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации.

Установлены двое граждан Украины 1999 и 2004 годов рождения, проживающих на территории региона, которые по заданию Киева собирали и передавали украинской стороне сведения о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области.

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