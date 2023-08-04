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11:27

Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в подготовке терактов в Казани

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Татарстан задержали в Казани 29-летнего сторонника националистической идеологии, подозреваемого в причастности к подготовке террористических актов на инфраструктурных объектах.

"По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры города Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма", – сообщила пресс-служба ведомства "Интерфаксу".

В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Мужчина дал признательные показания.

Ранее управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. В ведомстве добавили, что мужчина собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.

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