СК задержал еще троих участников массовых беспорядков на акции в Москве

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Следователи задержали еще троих подозреваемых по делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Это – Даниил Конон, Сергей Абаничев и Владислав Барабанов. Им уже предъявили обвинения, сообщает пресс-служба столичного главка СК России.

По версии следствия, трое обвиняемые, как и ранее задержанные лица, принимали активное участие в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. От их действий пострадали прохожие и был нанесен материальный ущерб имуществу граждан и организаций, подчеркнули в СК.

Сотрудники ведомства планируют в ближайшее время ходатайствовать перед судом о заключении задержанных под стражу.

"Таким образом, в рамках расследования уголовного дела уже задержаны девять человек, подозреваемых и обвиняемых в указанных преступлениях", − сказан в сообщении СК. В ведомстве отметили, что мероприятия "по установлению и задержанию всех причастных к преступлениям лиц" продолжаются.

3 августа в несанкционированной акции в центре Москвы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек задержали за различные правонарушения. В частности, был задержан житель одного из российских регионов, который находился в федеральном розыске за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Тогда правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.