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04 июля, 10:16

Происшествия

В Сергиевом Посаде восстановили электроснабжение части потребителей

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Подача электроэнергии возобновилась в некоторых районах Сергиева Посада, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства энергетики Московской области.

В результате оперативных действий сотрудников компании "Россети Московский регион" электроснабжение было восстановлено в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, а также Клементьевском поселке и деревне Афанасово, уточнили в ведомстве.

В настоящее время специалисты продолжают соответствующие работы. Их проведение взял под контроль штаб по безопасности электроснабжения компании.

Отключение электроэнергии в округе произошло после отражения атаки вражеских беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА загорелась электрическая подстанция в районе микрорайона Звездочка, также оказались отключены еще несколько трансформаторных подстанций.

В результате без света остались объекты ЖКХ и соцучреждения в пяти микрорайонах, в том числе Рабочем, Скобянке, Птицеградском, Клементьевском и наполовину в Ферме.

Вместе с тем из-за падения фрагментов дронов пострадали два человека. Оба находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

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