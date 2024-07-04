Пожар в подмосковном Новоивановском локализован на 1,6 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пожар на площадке с деревянными паллетами в подмосковном поселке Новоивановское локализовали на площади 1 600 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, в результате случившегося сгорели два частных дома и пострадал фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания.

Огонь вспыхнул в поселке днем 4 июля. По предварительным данным, пострадавших нет, людей успели эвакуировать.

Прокуратура Московской области начала устанавливать обстоятельства пожара. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

В Кубинке ранее произошли возгорание и взрыв в ларьке, расположенном на площади возле вокзала. Спасатели оперативно потушили открытое горение, которое распространилось на 12 квадратных метров, и приступили к проливке и разбору конструкций.

