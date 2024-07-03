Уголовное дело возбуждено по факту хлопка газового баллона в ларьке на станции Кубинка

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газового баллона в ларьке с шаурмой на станции Кубинка. Об этом главк СК РФ по Подмосковью сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На место происшествия выехали следователи и криминалисты для проведения осмотра и установления обстоятельств инцидента. В настоящее время сведения о пострадавших уточняются.

Взрыв с возгоранием около станции Кубинка произошел днем 3 июля. Предварительно, в результате ЧП есть пострадавшие. Спасатели оперативно потушили открытое горение и приступили к проливке и разбору конструкций.

До этого в столичном районе Ясенево загорелась одна из квартир девятиэтажного дома. Сотрудники МЧС РФ спасли из огня семь человек. Для тушения пожара привлекли 50 спасателей. Данных о пострадавших не поступало.